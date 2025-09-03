Atal Pension Yojana: ଜମା କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର 210 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତିମାସରେ ସରକାର ଦେବେ ୫ହଜାର ଟଙ୍କା !
ଯଦି ପ୍ରତି ମାସରେ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାସିକ ମାତ୍ର ୨୧୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିମାସରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାକିରି ପରେ ସମସ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆରାମରେ ବିତେଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେନସନ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ମିଳିନଥାଏ ।
ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୧ ମଇ ୨୦୧୫ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କଦ୍ୱାରା ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା(APY) ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରିଚାଳିତ ଏକ ଯୋଜନା । ଓଡ଼ିଶାରେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏସ ସି ଜମିରଙ୍କଦ୍ୱାରା ୯ ମଇ ୨୦୧୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନିୟମିତ ଆୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହାୟତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଅଭାବୀ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹ 1,000 ରୁ ₹ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ରାଶି ଜମା କରିପାରିବେ । ସରକାର ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ପାଣ୍ଠିକୁ ମଜବୁତ କରେ।
ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆୟ ଜାରି ରହିବ
ଯଦି ଆପଣ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹ 1,000 ରୁ ₹ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ୍ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆମେ ଧରିନେବା ଯେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପେନସନ୍ ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ନାମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥାଏ।
ପ୍ରତି ମାସରେ 5000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ
ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (APY) ରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଛୋଟ ରାଶି ଜମା କରି, ଆପଣ ଅବସର ପରେ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଧରାଯାଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 7 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹ 210 ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹ 5000 ପେନସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ ₹ 42 ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ₹ 1000 ପେନସନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅତି କମରେ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା କ’ଣ?
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 40 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଏକ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ KYC ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଆଣି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନାମ, ବୟସ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଫର୍ମରେ ମଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଯେ ଆପଣ ₹ 1000 ରୁ ₹ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପେନସନ ଯୋଜନା ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଜନା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବ।