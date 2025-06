ଜୋର ସେ NO ବୋଲ ଦୋ, ଲେକିନ ମେରି ଆଦତ ହୈ, କାହିଁକି ଗିଲଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଏମିତି କହିଲେ ଜୟସ୍ୱାଲ

ଇଂଲଣ୍ଡ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବା ସହ ଦୁହେଁ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନାକରେ କାନରେ ପାଣି ପିଆଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ବି ସମୟ ଦେଇନଥିଲେ। ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ। ଆଉ ପଡ଼ିଆରେ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ।

ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମର ଉପ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦମ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୩ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୫୯ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ: ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କର ପଡିଆ ମଝିରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ କିଛି କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଜୟସ୍ୱାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କାରଣ ସେ ରନ ପାଇଁ ଡାକ ଛାଡୁଥିବେ। ଏହାପରେ ଗିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଦୌଡ଼ ନାହିଁ, ପରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜୋରେ ନାଁ କହିଦିଅ ଚଳିବ, ହେଲେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଗକୁ ଆସିବା।

ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରି ତୁରନ୍ତ ରନ ନେବାକୁ ଦୈଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଗିଲଙ୍କୁ ଗିଲଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ଭାଇୟା ୟାର। ଏହା ଏବେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଉ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଏହି କିଛି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇ ଯାଇଛି।

