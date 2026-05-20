ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ରେକର୍ଡରେ ସୟାନୀ ଘୋଷଙ୍କ ନାଁ, ଇଏ TMC ସାଂସଦ ନା ଆଉ କିଏ

ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଥିବା ଏହି ସୟାନୀ ଘୋଷ କିଏ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଆସିଛି। କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (କେଏମସି) ତାଙ୍କର ୧୭ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଦେବାପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି।

ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର କେଏମସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବାସସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ନୋଟିସ ପଠାଇଛି: ଗୋଟିଏ କାଲିଘାଟ ରୋଡରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଶାନ୍ତିନିକେତନ କୋଠାରେ।

ଏହି ସମୟରେ, ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସୟାନୀ ଘୋଷଙ୍କ ନାମ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ; ଏହି ତଥ୍ୟ କେଏମସିର ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ…

ନରୱେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ’…

କିନ୍ତୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଅତି କମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହା ଉପରୋକ୍ତ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ।

କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ସୟାନୀ ଘୋଷଙ୍କ ନାମ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସହିତ ଜଡିତ।

ଏହା ଏକ ମିଳିତ ମାଲିକାନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରେ, ବିଶେଷକରି, ଦୁଇଟି ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ ଫ୍ଲାଟ। ଏହି କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ, ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ୧୯D ସେଭେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଫ୍ଲାଟର ମାଲିକ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ସୟାନୀ ଘୋଷଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଯୁଗ୍ମ ମାଲିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଏହା କ’ଣ ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦ ସୟାନୀ ଘୋଷଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ?

ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ୧୭ଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନୋଟିସ ଜାରି:

କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ୧୭ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥାର କୋଠା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଛି।

ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ତାଲିକାରେ ହରିଶ ମୁଖାର୍ଜୀ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ‘ଶାନ୍ତିନିକେତନ’ କୋଠା ଏବଂ କାଲିଘାଟ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ହାର୍ଡୱେର ଷ୍ଟୋର ରହିଛି।

ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କୋଠା ଯୋଜନା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଆଣି ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଠା ବିଭାଗ ଆଇନର ଧାରା ୪୦୦(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯୋଜନାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଏହି ନୋଟିସର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଗର ନିଗମ ନିଜେ ଅନଧିକୃତ ନିର୍ମାଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ସମ୍ପ୍ରତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକଙ୍କର ମୋଟ ୨୪ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ…

ନରୱେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ’…

ଆରେ ଇଏ କି ଦୃଶ୍ୟ, ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ…

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାଲିଅନ୍ତା କାଣ୍ଡର ସତ:…

1 of 18,193