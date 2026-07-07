ନିଜ ଗଡ଼ରେ ସାୟୋନୀ ଅପଦସ୍ତ; ଲୋକ କହିଲେ- କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ

ସାୟୋନୀ ଘୋଷଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଯାଦବପୁରରେ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷର ଝିଅ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସାୟୋନି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ଗଦ୍ଦାର… ବେଇମାନ୍‌…। ତୁମେ କେତେରେ ବିକ୍ରି ହେଲ? ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରହୁଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍‌ସି)ର ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ସାୟୋନୀ ଘୋଷଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାହା ପୁଣି ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଯାଦବପୁରରେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ସାୟୋନୀ ଘୋଷଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଯାଦବପୁରରେ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷର ଝିଅ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସାୟୋନି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସାୟୋନୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାତି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକେ। ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ନାରାବାଜୀ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି; ଭିଡ଼ ଘୋଷ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ‘ଗଦ୍ଦାର’ ଓ ‘ବେଇମାନ’ ଭଳି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରି ପଚାରିଲେ, ‘ତୁମେ କେତେରେ ବିକ୍ରି ହେଲ?’ ‘ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲ?’ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ‘ଦଳବଦଳୁ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ‘ବେଇମାନ-ବେଇମାନ’ ନାରା ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାୟୋନୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିମ୍‌ଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା ‘କୋତୋ ଟାକା ବିକ୍ରି ହୋଲେ…’, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ନୀତା…

ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ?…

ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସାୟୋନୀ ଘୋଷ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ସାୟୋନୀ ଘୋଷ କହିଥିଲେ; ମୁଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯାଦବପୁରର ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏନ୍‌ସିପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ନୀତା…

ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ?…

ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିବାଦ ଉପରେ…

BSNLର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍! ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୬…

1 of 17,497