SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ଏହି ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ATM, UPI, IMPS, NEFT ସେବା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଏହି ମାସର ୧୬ ତାରିଖରେ ଆପଣ ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା UPI ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାରବାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ୧୬ ଜୁଲାଇରେ ଆପଣ IMPS, NEFT ଏବଂ RTGS ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ – SBI ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୪ ଜୁଲାଇ, ସୋମବାର ଦିନ ତାର ସରକାରୀ X ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ, ୧୬ ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୦୧.୦୫ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୦୨.୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର UPI, ATM, YONO, IMPS, RINB, NEFT ଏବଂ RTGS ସେବା ମୋଟ ୧ ଘଣ୍ଟା ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ।

Due to scheduled maintenance activity, our services UPI, IMPS, YONO, RINB, ATM, NEFT and RTGS will be temporarily unavailable from 01:05 hrs to 02:10 hrs on 16.07.2025 (IST). These services will resume by 02:10 hrs on 16.07.2025 (IST).

