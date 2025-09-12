SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ବଢାଇଲା ଅଟୋ ସ୍ୱିପ୍ ଲିମିଟ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ଫାଇଦା

SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ବଢାଇଲା ଅଟୋ ସ୍ୱିପ୍ ଲିମିଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଫାଇଦା
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଟୋ ସ୍ୱିପ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ସୀମା ବଢାଇଛି..
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଟୋ ସ୍ୱିପ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବଢାଯାଇ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରିଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସୂଚନା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଇ-ମେଲ ଜରିଆରେ ଦେଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ, ଆମେ ଅଟୋ ସ୍ୱିପ ସୁବିଧାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବଢାଯାଇ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ମଲ୍ଟି ଅପସନ ଡିପୋଜିଟ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି । ନୂଆ ନିୟମର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟି ଡିପୋଜିଟ ଅପସନ ପାଇଁ ଖାତାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମଓଡି ବା ସ୍ୱିପ୍ ଅଟୋ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲିମିଟ୍ ରଖୁଛି ।
ଏସବିଆଇ ବଢାଇ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲିମିଟ ୩୫ ହଜାର ଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ ବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବାଲାନ୍ସ ହେବାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ।