୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SBI କ୍ଲର୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା: ୬୫୮୯ ପଦରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ
ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 100 ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ଏବଂ ସମୟ 60 ମିନିଟ୍ ହେବ। ମୋଟ 6589 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଜୁନିଅର ଆସୋସିଏଟ୍ କମ୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାର ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। SBI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା 20, 21 ଏବଂ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୋଟ 6589 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 100 ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ଏବଂ ସମୟ 60 ମିନିଟ୍ ହେବ।
SBI କ୍ଲର୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହଲ୍ ଟିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖର ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯିବ। SBIର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ବିନା କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ
ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 5 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 6 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 20 ବର୍ଷରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ, OBC ବର୍ଗକୁ 3 ବର୍ଷ ଏବଂ SC ଏବଂ STଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ 10 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସାଧାରଣ, OBC ଏବଂ EWS ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ 750 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, SC ଏବଂ ST ବର୍ଗର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଜମା କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା CBT ମୋଡ୍ରେ କରାଯିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ SBIର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।