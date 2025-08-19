SBIରେ କ୍ଲର୍କ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, କେଉଁ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ
SBIରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଶେଷ ତାରିଖ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ SBIରେ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫, ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ତାରିଖ କିମ୍ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ ।
କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ- ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 20 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 28 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ । ଯଦି କହିବା ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 20 ବର୍ଷରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ- ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯିବା ଉଚିତ ।
ଏହା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହୋମପେଜ୍ରେ ଥିବା କ୍ୟାରିଅର୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ
ଏହା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ Current Openings ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଉଚିତ ।
ଏହା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଉଚିତ ।
ଏହା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ଉଚିତ ।
ଏହା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ ।
ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଉଚିତ ।
ଶେଷରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନେବା ଉଚିତ ।
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା- ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।