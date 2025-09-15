SBI FD Scheme: SBIର ଦେବ ୪ ଲକ୍ଷ ! ସ୍କିମରେ କେତେ କରିବେ ନିବେଶ ଜାଣନ୍ତୁ…
Fixed Deposit: SBI ସ୍କିମ କମ୍ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଆନ୍ତୁ ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ସେମାନେ କିଛି ଉପାୟରେ କିଭଳି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ FDକୁ ଏବେ ବି ସଞ୍ଚୟର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏହାର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ରେପୋ ହାର ୦.୨୫% ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା FDର ସୁଧ ହାରକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ରେପୋ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ FD ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।
SBI ୨ ରୁ ୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅବଧିର FD ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୬.୪୫% ସୁଧ ହାର ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୬.୯୫% ସୁଧ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ୫ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଅବଧିର FD ଉପରେ ୬.୦୫% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୭.୦୫% ସୁଧ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର FD ପରିମାଣ ୧.୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ସୁଧ ହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
୧ ବର୍ଷର FD ଉପରେ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୬.୫୫% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ୭.୦୫% ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ୨ ବର୍ଷର FD ଉପରେ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୬.୮୫% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ୭.୩୫% ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ? ଯଦି ଆପଣ SBIରେ ୫ ବର୍ଷର FDରେ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିପକ୍ୱତା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ପରିମାଣ ୪,୦୫,୦୫୩ ଟଙ୍କା ହେବ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏଥିରୁ ୧,୦୫,୦୫୩ ଟଙ୍କା କେବଳ ସୁଧ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ତେବେ ପରିପକ୍ୱତା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୪,୨୫,୪୭୮ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୨୫,୪୭୮ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବିପଦ ସହିତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ SBIର FD ଯୋଜନା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେପୋ ହାର ସ୍ଥିର ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଧ ହାରର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ FDରେ ନିବେଶ କରି ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI)ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥବିନିମୟ କରନ୍ତୁ ।