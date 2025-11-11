ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ; ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତେ ପାଇବେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ,ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବେ ଧନୀ…
Fixed Deposit: ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ନିବେଶ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କମ୍ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ପାଇପାରିବେ…
Fixed Deposit: ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏସବିଆଇର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଆପଣଙ୍କ FD ପରିପକ୍ୱତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ:
SBI FD ସ୍କିମ୍: ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଜାରରେ SIP, FD, RD ଭଳି ଅଗଣିତ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ FD ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ଉପରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ SBIର FD ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ FD ଖୋଲି ଏକ ଭଲ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।
ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛି। SBIରେ ସାଧାରଣ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କୁ FD, RD, PPF ଭଳି ଅନେକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସହଜରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ।
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ୨ ବର୍ଷର FDରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ଏକ ଦମଦାର ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।
ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଅଧିକାଂଶ ଘରେ, ମହିଳାମାନେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କିଣନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ FD ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଣ୍ଠି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ର ୨ ବର୍ଷର FDରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛି।
SBI ବିଭିନ୍ନ ଅବଧିର FD ଯୋଜନାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ୩.୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ୭.୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଦେଉଛି। SBIରେ ୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅବଧିର FD ଉପରେ ନିବେଶକମାନେ ସର୍ବାଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛନ୍ତି।
SBIର ଏହି ଅବଧିର FD ଉପରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ୭.୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୭.୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ପାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସମାନ ସୁଧ ପାଇବେ।
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ SBIର FD ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ୨ ବର୍ଷର FDରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ ୨,୨୯,୭୭୬ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପରିପକ୍ୱତା ପାଣ୍ଠିରେ ୨୯,୭୭୬ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହି ସମୟରେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୨,୩୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
(Disclaimer: ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ତେବେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏପରି କୌଣସି ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେନାହିଁ।)