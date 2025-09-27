SBI, HDFC, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ; କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି FDରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ତୁରନ୍ତ ଚେକ କରନ୍ତୁ

Interest Rates: SBI , PNB, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ FD ଉପରେ ଭଲ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସ୍କିମ୍‌ ରଖିଛନ୍ତି। ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କିମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ । ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ବା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍‌ (FD) ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ହୋଇଆସିଛି।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିବା ସମୟରେ, FD ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ବିପଦମୁକ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ନିବେଶକମାନେ ଏବେ ବି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍‌ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସମୟରେ ସୁଧ ହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI), ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (PNB), ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ FD ଉପରେ ଭଲ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ FD ବିଚାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାରର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।

ଏଫଡି ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହାର:
SBI ସ୍ଥିର ଜମା ସୁଧ ହାର: SBI FD ସୁଧ ହାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ୪୪୪ ଦିନିଆ ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ FD ଉପରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୩.୦୫ % ରୁ ୬.୬୦%, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୩.୫୫ % ରୁ ୭.୧୦%, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହାର ୬.୬୦% (ସାଧାରଣ ନାଗରିକ) ଏବଂ ୭.୧୦% (ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ) ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସୁଧ ହାର: ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୩% ରୁ ୬.୬୦% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୩.୫୦ % ରୁ ୭.୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ରଖିଛି। ୩୯୦ ଦିନିଆ ଏଫଡିରେ, ଏହା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୬.୬% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୭.୧୦% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସୁଧ ହାର: ଯଦି ଆପଣ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରେ FD ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ଉପରେ ୨.୭୫% ରୁ ୬.୬୦% ସୁଧ ପାଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୩.୨୫% ରୁ ୭.୧% ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ୨ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ FD ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୬.୬% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୭.୧% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସୁଧ ହାର: ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ୪୪୪ ଦିନର ଅବଧି ସହିତ ଏଫଡି ଉପରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୬.୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୭.୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି, ଏହା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୩.୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬.୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୪%ରୁ ୭.୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ।

HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସୁଧ ହାର: HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ FD ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୨.୭୫% ରୁ ୬.୬୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ୩.୨୫% ରୁ ୭.୧୦ % ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FD ପାଇପାରିବେ। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ୧୮ମାସ ରୁ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ FD ଉପରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୬.୬% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୭.୧୦% ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ବ୍ୟାଙ୍କରେ FD କରିବା ବହୁତ ସହଜ: ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ FD ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ଏକ FD ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ବସି ଏକ ଖୋଲିପାରିବେ।

ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପରିମାଣ, ଅବଧି ଏବଂ ନାମ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର FD ଖୋଲିପାରିବେ।

