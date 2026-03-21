SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; FD ଉପରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କଲା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଇଛି। ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜମା ଉପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ସୁଧ ହାର ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ (bps) ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନୂତନ ହାର ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ସୀମା ତଳେ ଜମା ପାଇଁ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।

ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ FD ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି: ସ୍ଥିର ଜମା ହାରରେ ଏହି ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପାଇଁ ସୀମିତ। ୪୬ ଦିନରୁ ୧୭୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ଥିବା ବଲ୍କ ଜମା ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ୫.୧୦% ରୁ ୫.୩୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ୧୮୦ ଦିନ ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅବଧି ଥିବା ଜମା ପାଇଁ ହାର ୫.୬୦% ରୁ ୫.୮୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏକ ବର୍ଷରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅବଧି ଥିବା ଜମା ପାଇଁ ହାର ୬.୨୫% ରୁ ୬.୫୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ: ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ୪୬ ରୁ ୧୭୯ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାର ୫.୬୦% ରୁ ୫.୮୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

୧୮୦ ଦିନରୁ ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଉଥିବା ଜମାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ୬.୧୦% ତୁଳନାରେ ଏବେ ୬.୩୫% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ହାର ୭%, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୬.୭୫% ଥିଲା।

ଖୁଚୁରା ଏଫଡି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି
ଖୁଚୁରା FD ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରତିଶତ
ଅମୃତ ବର୍ଷ (୪୪୪ ଦିନ) ୬.୪୫ ପ୍ରତିଶତ ୬.୯୫ ପ୍ରତିଶତ
୧ ବର୍ଷରୁ ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ୬.୭୫ ପ୍ରତିଶତ
୫ ବର୍ଷରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬.୦୫ ପ୍ରତିଶତ ୭.୦୫% (SBI WeCare ଅଧୀନରେ)

ବଲ୍କ ଜମା ଉପରେ ସମୟପୂର୍ବ ଉଠାଣ ଜରିମାନା: ଏହି ନୂତନ ହାର ସମସ୍ତ ନୂତନ ଜମା ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜମା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁଚୁରା ଏବଂ ବଲ୍କ ମିଆଦି ଜମା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।

ଯେଉଁ ନିବେଶକମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଜାରି ରହିବ। ସମସ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ବଲ୍କ ଜମା ଉପରେ SBI ୧% ଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁଧ ହାର ୧% ହ୍ରାସ ପାଇବ।

