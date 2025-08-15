SBIରୁ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୋମଲୋନ ଆଣିଲେ, ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ହେବ EMI, କେତେ ସୁଝିବେ ସୁଧ

୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସବିଆଇରୁ ହୋମ ଲୋନ ଆଣିଲେ, କେତେ ପଡ଼ିବ ସୁଧ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୭.୫୦ ପ୍ରତିଶତର ସୁଧ ଦରରେ ହୋମ ଲୋନ ଅଫର କରୁଛି। ଆରମ୍ଭ ଦରରେ ହୋମଲୋନ ଶାନଦାର ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଫର କରାଯାଇଥାଏ।

ହୋମ ଲୋନ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ, ରୋଜଗାର ଏବଂ ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହୋମ ଲୋନ ପାଇଁ ଅପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସିଭିଲ ସ୍କୋର ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ।

ଯଦି ଆପଣ ଏସବିଆଇରୁ ୭.୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଦରରେ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋମ ଲୋନ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ଏସବିଆଇ ହୋମ ଲୋନ କାଲକୁଲେସନ ମୁତାବକ, ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଇଏମଆଇ ୪୪ ହଜାର ୩୦୮ ଟଙ୍କା ରହିବ।

କାଲକୁଲେସନ ମୁତାବକ, ଏହି ହୋମ ଲୋନରେ ଆପଣ ୫୧,୩୩,୮୩୦ ଟଙ୍କା କେବଳ ସୁଧ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଶେଷରେ ସମୁଦାୟ ୧,୦,୬୩୩,୮୩୦ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ।

ହୋମ ଲୋନ ସୁଝିବାର ସମୟ ଯେତେ କମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଧ ସେତେ କମ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏମଆଇ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

