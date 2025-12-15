ଆଜିଠାରୁ ଶସ୍ତା ହେଲା SBI ହୋମ୍ ଲୋନ୍, ହ୍ରାସ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ EMI!

SBIର ନୂତନ ହାର, ଏଣିକି ବଢ଼ିବ ସଞ୍ଚୟ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଲିସି ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ପରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଏହାର ସୁଧ ହାରକୁ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି।

ଏହା ପୂର୍ବ ଏବଂ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ନେବା ଶସ୍ତା କରିଛି। ସଦ୍ୟତମ ହ୍ରାସ ପରେ, SBIର ବାହ୍ୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଲିଙ୍କ୍ଡ ରେଟ୍ (EBLR) ୭.୯୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ସଂଶୋଧିତ ହାର ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର ୧୫, ୨୦୨୫ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ RBIର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ହାରକୁ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

MCLR, ବେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ FD ରେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ଏସବିଆଇ ସମସ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ଏହାର ମାର୍ଜିନାଲ୍ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ୍ସ ବେସଡ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ (ଏମସିଏଲଆର)କୁ ୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏକ ବର୍ଷର ଏମସିଏଲଆର ୮.୭୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୮.୭୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ବେସ୍ ରେଟ୍/ବିପିଏଲଆର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ୯.୯୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ହାରଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।

ତଥାପି, ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସମ୍ପର୍କରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରି ୬.୪୦ ପ୍ରତିଶତ କରିଛି।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଯୋଜନା ପାଇଁ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୪୪୪-ଦିନିଆ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଯୋଜନା, ଅମୃତ ବର୍ଷ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ୬.୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬.୪୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।

