Bank Jobs 2025: ପରୀକ୍ଷା ବିନା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମ୍ୟାନେଜର ହେବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଦରମା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଆରମ୍ଭ କଲା ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଯେଉଁଥିରେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର କପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଯାହାର ଦରମା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସରକାରୀ ଚାକିରି ବିଶେଷକରି ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
SBIରେ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ sbi.bank.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗଇନ୍ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 122 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର MBA (ଅର୍ଥ), MMS (ଅର୍ଥ), PGDBA, PGDBM, CFA, CA କିମ୍ବା ICWA ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମିଡଲ ମ୍ୟାନେଜର ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍କେଲ୍-III ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ସେମାନେ 85,920 ଟଙ୍କାରୁ 1,05,280 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, 6 ମାସର ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ରହିବ।
ଏହା ସହିତ, କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର କ୍ରେଡିଟରେ ଅତି କମରେ 3 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ମନିଟରିଂ, ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫାଇନାନ୍ସସିଆଲ ଆନାଲିସିସ ଭଳି ବୈଷୟିକ ସୂଚନାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ।
ଏହା ପରେ, ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନ ଫି ଭାବରେ, ସାଧାରଣ ଏବଂ OBC ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 750 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ SC/ST ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ।