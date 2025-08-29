Breaking: ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା; ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସମ୍ମିଳନୀର କରିବେ ଉଦଘାଟନ, 31 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କରିବେ ଉଦଘାଟନ। 1994 ପରେ ପ୍ରଥମଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ହେବ ବୈଠକ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଗ ନେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି ଦେବେ ଯୋଗ।
ବିଧାନସଭା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷକଙ୍କ ସହ 5 ସଦସ୍ୟ ଓ 4 ବିଧାୟକ ଯୋଗଦେବେ । ଏସସି-ଏସଟି ଉନ୍ନୟନ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର 30 ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 29 ଓ 30 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ।
ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ସାରା ଦେଶରୁ ୨୪୦ରୁ ଅଧିକ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ବିକାଶରେ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଭୂମିକା। ଉଦଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉଦବୋଧନ ଦେବେ। ଏ ନେଇ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।