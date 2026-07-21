ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୋନମଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ ଝଟକା!

ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୋନମଙ୍କ ଜାମିନ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। SC ସୋନମଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଅଦାଲତ ସୋନମଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସୋନମଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦେଇଥିବା ଜାମିନକୁ ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ମେଘାଳୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ବିଚାରପତି ଏମ୍‌.ଏମ୍‌. ସୁନ୍ଦରେଶ ଏବଂ ପି.ବି. ବରାଳେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ସୋନମ ଚାହିଁଲେ ଜାମିନ ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ସିଧାସଳଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜାମିନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିବ।

ସୋନମଙ୍କ ଓକିଲ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଅଦାଲତକୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋନମଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଗିରଫ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘିଅ ଓ ତେଲ ଜଳିଗଲା!

ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆର୍‌ଆଇ ମାଡାମ୍‌

ମେଘାଳୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍‌ ତୁଷାର ମେହେତା କହିଛନ୍ତି, ସୋନମ ନିଜେ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରେ ଗିରଫର କାରଣ ଜଣାଯାଇନଥିବା କଥା କହି ସେ ଆଇନଗତ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗିରଫ ମେମୋରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ।

ଏପଟେ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣିଥରେ ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବିପିନ ରଘୁବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆରମ୍ଭରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ତଦନ୍ତର ତ୍ରୁଟିକୁ ଆଧାର କରି ସୋନମ ଅଦାଲତରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନଥାନ୍ତେ।

You might also like More from author
More Stories

୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘିଅ ଓ ତେଲ ଜଳିଗଲା!

ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆର୍‌ଆଇ ମାଡାମ୍‌

‘ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା’: ମହୀଶୂରରେ…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ‘ସହଯୋଗ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:…

1 of 29,908