ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ‘ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ SC ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ଦ’

ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଲେ SC ମାନ୍ୟତା ହରାଇବେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇଲେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆନ୍ଧ୍ର୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ସର୍ବ୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ମାନ୍ୟତା କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ନୁହଁନ୍ତି।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଆଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା SC/ST ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ FIR ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।

ମାମଲା କ’ଣ ଥିଲା:

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପିଟ୍ଟାଲୱାନିପାଲେମର ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତାଦା ଆନନ୍ଦ ନିଜକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ।

ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷ ଏସସି/ଏସଟି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏଫଆଇଆରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।

ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପାଦ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି।

୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ’ଣ କହିଲେ:

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏନ.ଭି. ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ୧୯୫୦ ମସିହାର ସମ୍ବିଧାନ (ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି) ଆଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଦେଶର ଧାରା ୩ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜନ୍ମଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ତୁରନ୍ତ ହରାଇବେ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁବିଧା, ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ସେ ‘ମାଡିଗା’ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଅଟନ୍ତି।

କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ SC/ST ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡିପାରିବେ ନାହିଁ।

