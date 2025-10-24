ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୁରଣ, ରେଲୱେରୁ ଦେବ ଟଙ୍କା
ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୁରଣ, ରେଲୱେରୁ ଦେବ ଟଙ୍କା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୩ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ୨୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାୟୋନୋକ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସୁଧ ଦେବାକୁ ରେଳବାଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ତା’ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଓକିଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରେଳବାଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ବାର୍ଷିକ ୬ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମହିଳା ଜଣକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଓକିଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଠିକଣା ମିଳିନଥିଲା: ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରେଳବାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଧ ଠିକଣା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇପାରିନଥିଲା। ସୁଧ ସମେତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରେଳବାଇ ୨ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା।
ନଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ: ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଶି ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମହିଳା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ। ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତା ଏବଂ ଏନ. କୋଟିଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ଜଣକ ଏବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି।
ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ: ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋଲକାତାର ପୂର୍ବ ରେଳବାଇର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାରିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ (ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ)ରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟ ନାଳନ୍ଦାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ ବଖତିୟାରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ଠିକଣା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦାବି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବାର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ।
ମିଳିଲା ଠିକଣା: ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ର ଚହର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରେଳବାଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ଏହା ଜଣାପଡିଲା ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଗାଁର ନାମ ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚିଠି ସେ କେବେ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଶେଷରେ ସଠିକ୍ ଗାଁ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଛି।
ଟଙ୍କା ଦେବ ରେଳବାଇ:ଏହା ପରେ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବାକୁ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କୁ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଘଟଣାକ୍ରମ: ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୟୋକ୍ତା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ମୃତକ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ ବୋଲି ଆଧାରରେ ରେଳବାଇ ଦାବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏବଂ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।