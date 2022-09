(Video) ଏଭଳି ଥିଲା ଚିତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଣୁଥିବା ବିମାନ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ୭ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଚିତା । ନାମିବ୍ୟାରୁ ୮ ଚିତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏକ ବିଶେଷ ବୋଇଂ ବିମାନ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଆଫିକ୍ରାରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ଏବଂ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ପିଞ୍ଜରାରେ ଚିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଚିତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପାଇଁ ବିମାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ।

ଆଉ ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଚିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କୁନୋ ନାସନାଲ ପାର୍କରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାର୍କରୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଭାଗରେ ରଖାଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ।

ବୋଇଂ ୭୪୭-୪୦୦ ମାଲବାହକ ବିମାନରେ ଚିତାଙ୍କୁ ନାମିବ୍ୟାରୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ବିମାନ ନାମିବ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ବିମାନରେ ଚିତାର ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆଉ ଏବେ ବିମାନ ଭିତରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଚିତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ।

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରବିନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ତରଫରୁ ବିମାନ ଭିତରର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ ଏହି ଚିତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନରେ କାଠ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଏହି ଚିତା ବାଘଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ ବିମାନ ଗ୍ୱାଲିୟର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବର ଭିଡିଓ ବୋଲି । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

