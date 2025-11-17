Bus Fare: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିବ 50% ରିହାତି !

ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିବ 50% ରିହାତି ! ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ।

By Seema Mohapatra

ମୁମ୍ବାଇ: ସରକାରୀ ବସ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସାରନାୟକ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷା ଟୁର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନୂତନ ବସ୍ ଯୋଗାଇବ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଗତ ଟୁରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ୫୦% ରିହାତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଟୁର ପାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ୫୦% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଟୁର ପାଇଁ ବସ ଭଡ଼ାରେ ୫୦% ରିହାତି ପାଇବେ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (MSRTC) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର 251 ଡିପୋରୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 800 ରୁ 1000 ନୂତନ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସାରନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “MSRTC (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନୂତନ ବସ୍ ଯୋଗାଇବ। ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଟୁର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଯାତ୍ରା ଭଡ଼ାରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।”

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 19,624 ବସ୍ ଯୋଗାଇଛି

ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ନଭେମ୍ବର 2024 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଟୁର ପାଇଁ 19,624 ବସ୍ ଯୋଗାଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 92 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପ୍ରତାପ ସାରନାୟକ 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡିପୋ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଡିପୋ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।”

 

