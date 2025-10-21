School Leave: ସ୍କୁଲ ପିଲା ଭାରି ଖୁସି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି! ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି

School Leave: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ରହିବ କି ସ୍କୁଲ କଲେଜ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ....

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ତାମିଲନାଡୁର ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ ଓ କୁଡାଲୋର ସମେତ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚେନ୍ନାଇ ଓ କାଞ୍ଚିପାରମ୍ ସମେତ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରାମନାଥପୁରମ, ପୁଡୁକ୍କୋଟାଇ, ତାଞ୍ଜାଭୁର, ତିରୁଭରୁର, ନାଗାପଟ୍ଟିନମ, ମୟିଲାଦୁଥୁରାଇ, କୁଡ୍ଡାଲୋର ଓ ଭିଲୁପୁରମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁଡୁଚେରୀ ଓ କରିକାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆଜି ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ, କଲ୍ଲାକୁରିଚି, ପେରାମ୍ବାଲୁର, ଆରିଆଲୁର, ଥୁଥୁକୁଡି, ତିରୁନେଲଭେଲି ଓ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସମେତ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

 ସରିଲା… ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ହାତରେ ରୋହିତଙ୍କ…

ମଣିଷର ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ…

ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ, କାଞ୍ଚିପୁରମ ଓ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ, ଭିଲୁପୁରମ, କୁଡାଲୋର, ମୟିଲାଦୁଥୁରାଇ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆସନ୍ତାକାଲି ରଣୀପେଟ, ତିରୁବନନାମାଲାଇ, କାଲାକୁରିଚି, ପେରାମବାଲୁର, ଆରିୟାଲୁର, ଥାନଜାଭୁର ଓ ନାଗାପଟ୍ଟିନମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

You might also like More from author
More Stories

 ସରିଲା… ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ହାତରେ ରୋହିତଙ୍କ…

ମଣିଷର ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ…

GK: JCB କିମ୍ବା ବୁଲଡୋଜର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଭଡ଼ା…

GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ୧ଟଙ୍କା ହଙ୍ଗେରୀରେ…

1 of 28,273