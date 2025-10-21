School Leave: ସ୍କୁଲ ପିଲା ଭାରି ଖୁସି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି! ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି
School Leave: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ରହିବ କି ସ୍କୁଲ କଲେଜ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ....
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ତାମିଲନାଡୁର ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ ଓ କୁଡାଲୋର ସମେତ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚେନ୍ନାଇ ଓ କାଞ୍ଚିପାରମ୍ ସମେତ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରାମନାଥପୁରମ, ପୁଡୁକ୍କୋଟାଇ, ତାଞ୍ଜାଭୁର, ତିରୁଭରୁର, ନାଗାପଟ୍ଟିନମ, ମୟିଲାଦୁଥୁରାଇ, କୁଡ୍ଡାଲୋର ଓ ଭିଲୁପୁରମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁଡୁଚେରୀ ଓ କରିକାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ, କଲ୍ଲାକୁରିଚି, ପେରାମ୍ବାଲୁର, ଆରିଆଲୁର, ଥୁଥୁକୁଡି, ତିରୁନେଲଭେଲି ଓ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସମେତ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ, କାଞ୍ଚିପୁରମ ଓ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ, ଭିଲୁପୁରମ, କୁଡାଲୋର, ମୟିଲାଦୁଥୁରାଇ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ରଣୀପେଟ, ତିରୁବନନାମାଲାଇ, କାଲାକୁରିଚି, ପେରାମବାଲୁର, ଆରିୟାଲୁର, ଥାନଜାଭୁର ଓ ନାଗାପଟ୍ଟିନମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।