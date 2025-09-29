୨ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଝରକାରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ସାର୍, ସେପଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଦେଲେ ମାଡ଼… ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ

୨ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଝରକାରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ସାର୍, ସେପଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଦେଲେ ମାଡ଼… ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ," ସେ କହିଛନ୍ତି। "ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।" ଉପଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲଟି ଅଣସ୍ୱୀକୃତ ଏବଂ ଘରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା।
ପାନିପତ: ହରିଆଣାର ପାନିପତରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ଦେବା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମଡେଲ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଡିଏସ୍ପି ସତୀଶ ଭାଟସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ହରିୟାଣା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଥାନାରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଜଟାଲ ରୋଡରେ ଥିବା ସୃଜନ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବା ପାଇଁ ଝରକାରେ ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ବଢ଼ିଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ରୀନା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ତଥାପି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି
ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପିଲାଟିକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।