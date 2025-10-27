 ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ୩୦ତାରିଖ ଯାଏଁ ୮ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ

ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ୩୦ତାରିଖ ଯାଏଁ ୮ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ
School Closed:୩୦ତାରିଖ ଯାଏଁ ୮ଜିଲ୍ଲା ରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ମାଡିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରାପୂରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା `ମୋନ୍ଥା’ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ୮ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ୮ ଜିଲ୍ଲା । ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସେହି ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତା ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । SRC ବୈଠକ ପରେ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା ହେଇଛି । ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଗୋପାଳପୁର ଓ ସୋନପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟରେ ପ୍ରଶାସନ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି । ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ସମେତ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥି ସହ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୩୦ ତାରିଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଖୋଲା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ୩୦ତାରିଖ ଯାଏଁ ୮ଜିଲ୍ଲା ରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ।