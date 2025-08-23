ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମହାନ୍… ଗରିବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେଲୁନବାଲା, ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା କୋଚିଂ
ସାର୍ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ କେଶ । ସଞ୍ଚୟ ଟଙ୍କାରେ ବହି, ଖାତା କିଣିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ।
ରାୟପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ର କୱାର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବେଶ ଚର୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବୋଦଲାର ସରକାରୀ ପ୍ରାକ୍-ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପୁନମରାମ ପାନାଗାର କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ମାଗଣାରେ ସେମାନଙ୍କ କେଶ ମଧ୍ୟ କାଟନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ “ସାଲୁନ୍ ୱାଲେ ଗୁରୁଜୀ” ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି । ପୁନରାମ ପାନାଗାର 2012 ମସିହାରୁ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସେ ମହଲିଘାଟ ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଲୁନ୍ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କେଶ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କ କେଶ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
15 ବର୍ଷ ଧରି ମାଗଣା କୋଚିଂ
ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ, ସେ ବୋଦଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରତିମାସର ଗୋଟିଏ ରବିବାର, SC-ST ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଶ କାଟନ୍ତି। ବଦଳରେ, ସେ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଶ କାଟିବାରୁ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାରେ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କପି କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁନମରାମ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ପାମ୍ଫଲେଟ୍ ଛାପନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବଦଳରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି
ପୁନରାମ ପାନଗରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପିତାମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମାଜସେବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ।