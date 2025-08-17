ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ଛଡ଼ାଇବେ ପିଲାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନିଶା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏହି ଖାସ୍ ଟ୍ରେନିଂ

ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ଛଡ଼ାଇବେ ପିଲାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନିଶା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏହି ଖାସ୍ ଟ୍ରେନିଂ
ପିଲାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନିଶାକୁ ଛଡ଼ାଇବେ ଶିକ୍ଷକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ମୋବାଇଲ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ଧରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି କି ମୋବାଇଲ ନ ମିଳିବାରୁ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଉଛି, ତେବେଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ନିଶା କେମିତି ଛଡ଼ାଯିବ, ଏନେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏଠାରେ ୫୦ଟି ସ୍କୁଲର ୫୫ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନିଜ ସ୍କୁଲର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଆରମ୍ଭ ୨୪ ପରଗନା ଚେସ ଆସୋସିଏସନର ସହଯୋଗରେ କରାଯାଇଛି।
ଏଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲଠାରୁ ଦୂରେଇ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା।
ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଲାଭ: ଚେସ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଗଣନା, ତର୍କ ଶକ୍ତି, ଟିମ ୱାର୍କ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବଢିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖୁବ ଲାଭଦାୟକ।
ଚେସର ଲାଭ:
ଭାବିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଜମ ଆଣିଥାଏ।
ତର୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଫୋକସ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।
ଭୁଲରୁ ଶିଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକସିତ ହୋଇଥାଏ।
ମୋବାଇଲ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇଲେ ଅନେକ ପ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ।
ଆମେରିକୀୟ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସାପିଏନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ସେହି ସମୟରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ, ମାନସିକ ଅବସାଦ, ସ୍ଥୂଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ କମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଖାଇବା ସମୟରେ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପାଖରେ ଥାଏ, ମୋବାଇଲ୍ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତକଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ।
କଣ କରିବେ:
ପିଲାର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ – ପାଠପଢ଼ା, ଖେଳ, ଖାଦ୍ୟ, ଶୋଇବା, ସବୁକିଛି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ
ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ
ଚିତ୍ରକଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଭଳି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ
ବିଶେଷକରି ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ
କମ୍ ବୟସରେ ମୋବାଇଲ୍ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ