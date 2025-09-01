୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ସବୁ ଛୁଟି, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ଏହିଠାରେ ରହିବ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ

By Chinmayee Beura
school close, school holiday, heavy rain

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୦୧୮ ଗାଁ ବନ୍ୟା କବଳରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଏକର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ପଞ୍ଜାବର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ପଠାନକୋଟ, ଗୁରୁଦାସପୁର, ହୋସିଆରପୁର, ରୂପନଗର, ନୱାନଶହର, ଲୁଧିଆନା, ଫତେଗଡ଼ ସାହିବ, ପଟିଆଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗରୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି।

ସେହିପରି, ଅମୃତସର, ତରନତାରନ, କପୁରଥଲା, ଜଳନ୍ଧର, ଫିରୋଜପୁର, ଫରିଦକୋଟ, ମୋଗା, ମୋହାଲି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି।

ଏହି କାରଣରୁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ୨୭ ରୁ ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ସ୍କୁଲ ଛୁଟି: ଏହି ସୂଚନା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଜୋତ ସିଂହ ବୈନ୍ସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ସମସ୍ତ କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନର। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

