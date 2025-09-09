School Holiday; ୧୧ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ବର୍ଷା-ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସରକାର ନେଲେ ନିଷ୍ପତି

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

By Rojalin Mishra

ପଞ୍ଜାବ: ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାଁନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡୁଛି।

ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି।

ଶ୍ରୀମତୀ ନବଜୋତ କୌର (ଆଇଏଏସ) ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ସ୍କୁଲରେ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି…

ମହିଳା ମାର୍କେଟ ; ଏଠି ବର୍ଷକୁ ବିକ୍ରି…

ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି
ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଢ଼ଲାଡା ଗ୍ରାମ (ବାଳିକା), ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବସ୍ ଆଡ୍ଡା ମାନସା, ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁରୁ ନାନକ ବସ୍ତି ମାନସା, ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଡଲା କଲାନ, ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହମିରଗଡ଼ ଧାପାଇ, ସରକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନସା ଗ୍ରାମ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଲ ସିଂହ ୱାଲାକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଅମୃତସରର ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଅମୃତସରର ପ୍ରଶାସନ ଅଜନଲା, ରାମଦାସ ଏବଂ ଲୋପୋକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୋଲିବ। ଜଳନ୍ଧରର ୪୧ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ସେହିପରି, ଜଳନ୍ଧରରେ, ଜଳନ୍ଧରର ଡିସି ହିମାଂଶୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ୯ ଏବଂ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୪୧ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

