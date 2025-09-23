Schools Holiday: ଖୁସି ଖବର, ଦଶହରାରେ ପିଲା କରିବେ ମଉଜ, ୧୬ ଦିନ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ସବୁ ଛୁଟି
ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ଘୋଷଣା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ପୁରା ୧୬ ଦିନ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏଥର ପିଲା କରିବେ ମଉଜ ମସ୍ତି।
୧୬ ଦିନ ସ୍କୁଲ- କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଦଶହରାରେ ପିଲା କରିବେ ମଉଜ ମସ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନବରାତ୍ରି, ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପଡୁଛି।
ଯାହା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛୁଟିଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। କାରଣ ଉପସଚିବ ଛତିଶଗଡ଼ର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଛତିଶଗଡର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ୬୪ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ, ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଦଶହରା ଛୁଟି: ୬ ଦିନ ଛୁଟି (୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ, ୨୦୨୫ ରୁ ୪ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫)।
ଦୀପାବଳି ଛୁଟି: ୬ ଦିନ ଛୁଟି (୨୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫)।
ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି: ୨୨ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି: ମୋଟ ୪୬ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି (୧ ମେ, ୨୦୨୬ ରୁ ୧୫ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬)। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ୮ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଶହରା ଛୁଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୮ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଦୀପାବଳିରେ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି। ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର, ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରବିବାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୮ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଛତିଶଗଡ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛଅ ଦିନର ଗ୍ରୀଷ୍ମ-ଶୀତ ଛୁଟି, ୪୬ ଦିନର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି
ପର୍ବ ସହିତ, ଶୀତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର, ଛଅ ଦିନ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଏବଂ ୪୬ ଦିନର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ରହିବ।
ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର ୨୨, ୨୦୨୫ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ଦିନ ରହିବ। ୨୦୨୬-୨୭ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ୧ ମେ ୨୦୨୬ ରୁ ୧୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୪୬ ଦିନ ରହିବ।