SCHOOL HOLIDAY; ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର… ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ପିଲା ଯିବେନି ସ୍କୁଲ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଦନକୌରରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମେଳା ହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଦନକୌରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଳା ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମେଳା ଦନକୌରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବାର୍ଷିକ ମେଳା। ଏହି ମେଳାର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ମେଳା ମହାଭାରତ କାଳରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିବା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ।

ଏହି ମେଳାରେ, ଯାହା ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ, ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମେଳା ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀ ଦ୍ରୋଣ ନାଟ୍ୟ ଶାଳା ପରିସରରେ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ମେଳାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ।

ଆଜି ଥାନେ, ପାନଭେଲ, ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ
ଏହାସହିତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଇଏମ୍‌ଡି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା।

ଏଥି ମଧ୍ୟରେ, ଥାନେ, ପାନଭେଲ, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଲୋନାୱାଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି।

