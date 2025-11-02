IND vs SA Women Final: ଆଜି କିଏ ଉଠାଇବ ଟ୍ରଫି? ଭାରତ ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା? ବିଶ୍ବକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ମହିଳା ବିଶ୍ବକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ । କହିଦେଲେ ଆଜି କିଏ ଉଠାଇବ ଟ୍ରଫି? ଭାରତ ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ?

By Seema Mohapatra

ମୁମ୍ବାଇ: ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 2 ନଭେମ୍ବର ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ । ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ଲୋବୋ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେଉଁ ଦଳ ଏହି ମହା ଲଢେଇରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବ ଏବଂ କାହିଁକି ?

ଲୋବୋଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଜିତିବାର 90% ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଉଛି।

ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ୍ ଲୋବୋ କହିଛନ୍ତି, “କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଟିମ ଏକ ମହାନ୍ ଟିମ୍ । କାରଣ ଯିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରି ଏକ ବଡ଼ ଟିମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ତା ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଟିମ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ବହୁତ ସହଜ । ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ନେଇ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପରି ଭାବୁନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏକ କୋଟିରେ ଗୋଟିଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ଲୁଟୋ ଶୂନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରତି 240 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଘଟେ। ଏହା ଇତିହାସ ରଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଭାରତର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା 90% ଅଛି।”

ଲୋବୋ ଶେଷରେ କହିଥିଲେ, “ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହାରିଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ ସେହି ଟିମ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି।”

