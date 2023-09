ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଇବେ ସମ୍ମାନଜନକ ‘ନରମାନ ବୋରଲଗ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୩’: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡା. ସ୍ୱାତୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ‘ନରମାନ ବୋରଲଗ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୩’ ମିଳିବ । ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ ପ୍ରାଇଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ (ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ) ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାତୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାତୀଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଓ ସବୁଜ ବିପ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଡ. ନରମାନ ବୋରଲଗଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, କ୍ଷୁଧା ଦୂର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୪୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ସ୍ୱାତୀ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଗୌରବର କଥା ।

ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସ୍ୱାତୀ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଓ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ହେବେ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୨ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଠାରେ ଏକ ମେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସ୍ୱାତୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ମାନିଲା ସ୍ଥିତ ସିଜିଆଇଏଆର- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାଉଳ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

Congratulate Odia scientist Dr Swati Nayak on receiving the prestigious Norman Borlaug Field Award, 2023. Her outstanding contribution in the field of agriculture and food production will inspire young scientists from across the world. Wish her all the best in future endeavours.

