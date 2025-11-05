ମିଳିଲା ୩ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଦେଖି ଡରିଗଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ନୁହେଁ ବରଂ ସୈତାନ… 

ମିଳିଲା ୩ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ପାଦ ଚିହ୍ନ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମିଳିଲା ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ପାଦଚିହ୍ନ । ୩ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଟାଲୀରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପାଉଁଶର ଏକ ନୂତନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ୟୁରୋପର ପ୍ରାଚୀନ ମାନବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି “ଶୈତାନ ପାଦଚିହ୍ନ” କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ମଣିଷ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ।

ଶୈତାନ ପାଦଚିହ୍ନ: ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀରେ ରୋକାମୋନଫିନା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ତରଳିଯାଇଥିବା ପଥର ଏବଂ ପାଉଁଶର ଏକ ସ୍ରୋତ ନିକଟସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାରେ ମାଡି ଯଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ନରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପୃଷ୍ଠ ଗଠନ କରିଥିଲା। ମଣିଷଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଏହି ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିରଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି।

କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର: ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗୀରଣକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନକ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ଯେଉଁଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏହି ପାଦଚିହ୍ନ ଜ୍ଵାଳାମୁଖୀ ପାଉଁଷରେ ତିଆରି ଚଟାଣ ଉପରେ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଇଗ୍ନିମ୍ବ୍ରାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ । ଅସମାନ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ପାଦଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା।

କିପରି ହେଲା ଚିହ୍ନଟ: ଏଗୁଡ଼ିକ କାହାର ପାଦଚିହ୍ନ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଆକାର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାଦଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ୫ ଫୁଟ ୯ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ୫୫.୫ ରୁ ୬୪.୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ । ଏହି ଆକାର ହୋମୋ ହାଇଡେଲବର୍ଗେନସିସ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ପ୍ରଜାତି ସହିତ ବହୁତ ସମାନ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ରହୁଥିଲା।

 

