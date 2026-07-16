ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ‘ଜୁଗାଡ’ କରି ବନାଇଲେ ସ୍ପେସ କେକ, ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଳିଲେ ଜନ୍ମଦିନ
ଜେସିକା ମିର ନିକଟରେ ମହାକାଶରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବେକେରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ କି ପୃଥିବୀଠାରୁ ୨୫୦ ମାଇଲ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ କେକ୍ କାଟି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ, କାରଣ ମହାକାଶରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନଥିବାରୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଭାସିବାରେ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାର ଜବାବ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍ (ISS) ରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବେଶ୍ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ପବନରେ ଭାସୁଥିବା ‘ସ୍ପେସ୍ କେକ୍’ ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ସ୍ପେସ୍ କିଚେନ୍ର ଦିୱାନା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଓଭେନ୍ ଏବଂ ବେକିଂ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଚମତ୍କାର କେକ୍
ବାସ୍ତବରେ, ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀ ଜେସିକା ମିର ନିକଟରେ ମହାକାଶରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ କିପରି ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବେକେରୀରେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ମହାକାଶରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ କେକ୍ ବେକ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ସେଠାରେ କେକ୍ ବେକ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଉଡ଼ୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଭାରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରୁଷୀୟ କସ୍ମୋନଟ୍ ଆନ୍ଦ୍ରେ ଫେଦ୍ୟାଏଭ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ବିନା ବେକ୍ କରି ଏକ ନିଆରା କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ।
ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ରାସନକୁ ମିଶାଇ ତିଆରି ହେଲା ‘ସ୍ପେସ୍ ମିଠା’
ଏହି ନିଆରା କେକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାର ଖାଦ୍ୟ ରାସନକୁ ମିଶାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦ୍ରେ ଏହି କେକ୍ ପାଇଁ ମିଠା କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ, ମହୁ ମିଶା ବ୍ରେଡର ପତଳା ସ୍ତର, ଦହି ଏବଂ ପାଣି ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଜେସିକା ମିର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରମାନେ ‘ସ୍ପେସ୍ କିଚେନ୍’ର ଏତେ ବଡ଼ ଓସ୍ତାଦ ଯେ, ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ISSରେ ଅଧିକ କେକ୍ ଖାଇଛି। ଏହା ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥିବାରୁ ଏକ୍ସପେଡିସନ୍ ୭୪ର ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।”
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସ ପଚାରିଲେ ‘ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ୁନାହିଁ କାହିଁକି?’
ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜେସିକାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି କେକ୍ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, “ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେପରି କେହି ପୃଥିବୀର ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଉଡ଼ୁନାହିଁ କାହିଁକି?” ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ‘ଜୁଗାଡ’ ଏବଂ କେକ୍ ସେଟ୍ କରିବାର କୌଶଳକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।