El Niño ପ୍ରଭାବରେ ବଦଳିପାରେ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ଏହି ପାଣିପାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା (ଦାବାନଳ) ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ‘ଏଲ୍ ନିନୋ’ (El Niño) ନାମକ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପାଣିପାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ୨୦୨୬ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ୨୦୨୭ ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ‘ଏଲ୍ ନିନୋ’ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ପାଣି ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ପାଣିପାଗ ବଦଳିଯାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏସିଆ, ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ‘ଏଲ୍ ନିନୋ’ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ମରୁଡ଼ି, ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା (ଦାବାନଳ) ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହାସହ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତ ହୋଇପାରେ।
କେତେକ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଏହି ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିପରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ୨୦୨୭ ବର୍ଷଟି ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଅତୀତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ (El Niño) ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହେବ, ତଥାପି ସରକାର ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ବିପଦକୁ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ।