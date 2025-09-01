ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ଶହବାଜ, ପାକିସ୍ତାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋଦୀ ନେଲେ ଏଭଳି କ୍ଲାସ, ଶୁଣିକି ଲୋକେ…

ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ଶହବାଜ, ପାକିସ୍ତାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋଦୀ ନେଲେ ଏଭଳି କ୍ଲାସ, ଶୁଣିକି ଲୋକେ…
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଆତଙ୍କବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଇବର ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମୌଳବାଦ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ସେ SCOକୁ S- ସୁରକ୍ଷା, C- ସଂଯୋଗ ଏବଂ O- ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୀନର ତିଆନଜିନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା SCO ସମ୍ମିଳନୀ 2025ରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆତଙ୍କବାଦର ବିପଦ ଉପରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପଥରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିଷୟରେ ଏକ ବହୁତ କଠୋର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହୋଇଆସୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ, “ଏତେ ମା’ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ପିଲା ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ପହଲଗାମ୍ରେ ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦର ସବୁଠାରୁ ଘୃଣ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲୁ।” ସେ ଏହି ଦୁଃଖର ଘଡ଼ିରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ଭାରତର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ।
Sharing my remarks during the SCO Summit in Tianjin. https://t.co/nfrigReW8M
— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ କିଛି ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା କି? ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ମାନବତା ପ୍ରତି ଆମର ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି
ସମ୍ବାଦ ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏଏନଏସ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏସସିଓ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଖୁସି। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆମର ମହାନ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।” ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଯେକୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶର ଆଧାର। କିନ୍ତୁ, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆତଙ୍କବାଦ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।”
ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଫଟୋ ସେସନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ତିଆନଜିନରେ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ।” ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଚୀନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆଠଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ୟୁରେସିଆନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ରହିଛି। ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2020 ସୀମା ବିବାଦ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଟିଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।