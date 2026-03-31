Buckthorn Juice: କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ରାମବାଣ ଏହି ଛୋଟ ଫଳ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଜୁସ୍ ପିଇଲେ କ’ଣ ଲାଭ ମିଳେ?
Buckthorn Juice: କର୍କଟ ରୋଗ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯାହାର କେବଳ ନାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରୀ ଉଠେ। କିନ୍ତୁ, କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସଂଶୋଧନ କରି, ଏହି ବିପଦକୁ ଆମେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଫଳ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବୁ, ଯାହାର ଜୁସ୍ ପୁଇବା ଦ୍ବାରା କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ତେବେ ଏହି ଫଳ ହେଉଛି ସି ବକଥର୍ଣ୍ଣ – ଯାହାକୁ ‘ହିମାଳୟନ ବେରୀ’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏପରି ଏକ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଦାଖ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ “ୱାଣ୍ଡର ବେରୀ” କିମ୍ବା “ଲେହ ବେରୀ” ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ସି ବକଥର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକ ବିରଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁଥିରେ ବିରଳ ଓମେଗା-7 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ସହିତ ଓମେଗା-3, 6, ଏବଂ 9 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୂର ଅଛି – କମଳା ଅପେକ୍ଷା ୧୨ ଗୁଣ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏଥିରେ ଥାଏ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଏବଂ ଏ, ଏବଂ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହାର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗର ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସି ବକଥର୍ଣ୍ଣ ରସ ପିଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
କ୍ୟାନ୍ସର ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ସି ବକଥର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ଲେଭୋନୋଇଡ୍ସରେ ଭରପୂର। ଏହା ଶରୀରରେ ଫ୍ରି ରାଡିକାଲ୍ସ ଗଠନକୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା କର୍କଟ କୋଷ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ। ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତତ୍ବ, ଯେପରିକି କ୍ୱେରସେଟିନ୍, କର୍କଟ କୋଷର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ।
ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ
ଏହି ଫଳ ଓମେଗା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ବିଶେଷକରି ଓମେଗା-୭ରେ ଭରପୂର। ଏହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି
ସି ବକଥର୍ଣ୍ଣରେ କମଳା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୂର ଅଛି। ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଜିନାଲ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
ପାଚନ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସହାୟକ
ଏଥିରେ ଥିବା ଓମେଗା-୭ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଶରୀରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ସଂରକ୍ଷଣ ନକରିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ଏହା ପେଟର ଅଲସର ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।