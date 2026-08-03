ଗାଁ ଖାଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଘରଡିହ ଛାଡି ଭୟରେ ପଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି ଲୋକେ !

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳାଭୂମି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଓ ପୋଡ଼ାମପେଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର କ୍ରମଶଃ ମାଡ଼ିଆସି ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଛତ୍ରପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଡ଼ାମପେଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳପ୍ରବେଶ ପରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳାଭୂମି କ୍ଷୟ (କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏରୋଜନ୍) ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି।

ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମା’ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି।

ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ, କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ UNESCO ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ…

ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ;…

ଛତ୍ରପୁର ପୌର ପରିଷଦାଧୀନ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର କ୍ରମଶଃ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଗାଁଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଅତୀତରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାମନାକୁ ମାଡ଼ିଆସି ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି।

Uttarakhand Govt.

ଗାଁର ବାହାର ପଟେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ସାଧାରଣ ଘର ବା କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଛି।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।

ତଥାପି, ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସମୁଦ୍ର କାନ୍ଥ (ସି-ୱାଲ୍) ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବୈଷୟିକ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡି.ପି.ଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ମାାଦୁଃସାହସିକ ଓ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NIOT) ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରାମାୟପାଟନାରେ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟ ନେଇ ଅନଧ୍ୟୟନ କରୁଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଡି.ପି.ଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ିଆସିବା ଘଟଣା ପରେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବିଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ନହୁଏ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ UNESCO ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ…

ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ;…

ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିଧବା ପ୍ରେମ; ଅଭିଯୋଗ ପରେ…

ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଜାଣନ୍ତୁ…

1 of 30,012