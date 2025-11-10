SEBI Warns Investors: ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ! SEBI ଜାରି କଲା ଚେତାବନୀ

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ବା ଇ-ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି ? ସାବଧାନ ! ବଜାର ନିୟାମକ SEBI ଶନିବାର ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା କିମ୍ବା ଇ-ଗୋଲ୍ଡ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି। ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ SEBI ଦେଖିଛି ଯେ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭୌତିକ ବା ଫିଜିକାଲ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାର ଏକ ସହଜ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା’ କିମ୍ବା ‘ଇ-ଗୋଲ୍ଡ’ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି।

ସୁନାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସେବି ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେୟାର ମାର୍କେଟର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଯଥା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡଡ୍ ଫଣ୍ଡ ETFକୁ ଛାଡ଼ି ଡିଜିଟାଲ ଓ ଅନଲାଇଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସୁଥିବା ଅଫର ଦ୍ବାରା ଇ-ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ସେବି ନିବେଶକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି । ଯଦି ନିବେଶକ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଅଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ-ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚେତାଇଛି ସେବି ।

SEBI ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କେଉଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ?

SEBI କହିଛି ଯେ ନିବେଶକମାନେ SEBI-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ-ଟ୍ରାଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ୍ (ETF), ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ-ଟ୍ରାଡେଡ୍ କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୁନା ରିସିଟ୍ସ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି SEBI-ରେଗୁଲେଟେଡ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ।

