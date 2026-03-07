ସାବଧାନ! କିଣୁଛନ୍ତି କି ସେକେଣ୍ଡ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ସ୍କୁଟି? ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 4 ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି

ସେକେଣ୍ଡ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ସ୍କୁଟି କିଣୁଛନ୍ତି କି? ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଚେକ କରନ୍ତୁ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ।

By Seema Mohapatra

Second Hand Scooty Buying Tips: ଆଜିର ସମୟରେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ, ଏକ ନୂତନ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଅନେକ ଲୋକ ସେକେଣ୍ଡ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର ବାଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର, ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏକ ଶସ୍ତା ଡିଲ୍ ଚକ୍କରରେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଏକ ଯାନ କିଣି ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତ୍ରୁଟି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ସ୍କୁଟି କିମ୍ବା ଖରାପ ଇଞ୍ଜିନ ପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। ତେଣୁ, ବ୍ୟବହୃତ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ, ଆପଣ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ସ୍କୁଟର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ, ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।

1- ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ସେକେଣ୍ଡ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସ୍କୁଟରର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିମ୍ବା (RC) ଅସଲି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। RC ରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବରକୁ ସ୍କୁଟରରେ ଥିବା ନମ୍ବର ସହିତ ମିଳାନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବୀମା ପଲିସି ବୈଧ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

ଏହାର ଏକ୍ସପାରୀ ଡେଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (PUC) ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଅନେକ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଟର ଯାଞ୍ଚ ନକରି କିଣନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି।

2- ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ

ସ୍କୁଟର ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେକ ସମୟରେ, ଜଣେ ଦଲାଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ RC ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନାମ ସହିତ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ଯଦି ସ୍କୁଟରଟି ଫାଇନାନ୍ସରେ କିଣାଯାଇଛି, ତେବେ ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବକେୟା ଋଣ ଅଛି, ତେବେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ NOC ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। NOC ବିନା, ଗାଡ଼ି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।

3- ସର୍ଭିସ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଗାଡ଼ିର ହାଲତ

ବ୍ୟବହୃତ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ସମୟରେ, ଏହାର ସର୍ଭିସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି ସ୍କୁଟରଟି ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ଭିସିଂ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାର ଏକ ରେକର୍ଡ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ଗାଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବୁଝିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ସର୍ଭିସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରେକର୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନ, ବ୍ରେକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ।

4- କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ

ଯେକୌଣସି ସେକେଣ୍ଡ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ସମୟରେ, ସ୍କୁଟରର ଗତି, ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଝଟକା ଲାଗେ କିମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ସସପେନସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଲେରେସନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ, ଏକ ସ୍କୁଟର ବାହାରରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚଲାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାର ଅସଲି ହାଲତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ।

