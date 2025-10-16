ଅଜବ କଥା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଥାଏ ୨ଟି ହାର୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶରୀରର କେଉଁଠି ଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାର୍ଟ

ଶରୀରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ?

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନରୁ ଶିଖିଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଅଛି, ଯାହା ମାନବ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ପନ୍ଦନ କରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ କରେ, ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ।

ଏହାର କାମ ହେଉଛି ସାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବା। ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, “କ’ଣ ମାନବ ଶରୀରର ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଅଛି?” ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଜବ ଶୁଭୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା।

ମଣିଷର ହାର୍ଟ: ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ହାର୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଛାତିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ପମ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରେ।

ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ହୃଦୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦୦ ଥର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ୭୦୦୦ ରୁ ୮୦୦୦ ଲିଟର ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରେ। ଏହି ଅଙ୍ଗ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ, ଏବଂ ଏହା ବିନା, ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।

ମଣିଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟ: ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଶରୀରରେ “ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟ” ଶବ୍ଦଟି ହୃଦୟ ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ରୂପକ। ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା ବାଛୁରୀ ମାଂସପେଶୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟ କୁହାଯାଏ।

ଏହି ମାଂସପେଶୀ ଗୋଡ଼ରୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁ କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ୁ, ଏହି ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତକୁ ଉପରକୁ ଠେଲିଦିଏ।

ଯେହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ପମ୍ପିଂ, ତେଣୁ ବାଛୁରୀ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ “ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟ” କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ “ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟ” କୁହାଯାଏ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ର ଶିରାରେ ରକ୍ତ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବାଛୁରୀ ମାଂସପେଶୀର ଗତି ରକ୍ତକୁ ଉପରକୁ ପମ୍ପ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହା ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭାରିକୋଜ୍ ଶିରା ଭଳି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ସେକେଣ୍ଡ ହାର୍ଟକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ।

ଲିଫ୍ଟ ଛାଡ଼ି ସିଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବାଛୁରୀ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କିମ୍ବା ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

