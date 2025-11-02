ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଉଡନ୍ତା ସାପ, ମଣିଷ ଉପର ଦେଇ ଉଡିଗଲେ ହୋଇଯିବେ ଗେଡା

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ‘ସାପ’ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନ ଭିତରକୁ ଭୟ ଚାଲିଆସେ । ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଦେଖଥିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ । ହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଉଡନ୍ତା ସାପ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତ କିମ୍ବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ? ସାପ ପୁଣି ଉଡ଼ିବ କେମିତି । ଶୁଣିବା ବେଳକୁ କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ । କାହିଁକି ନାଁ ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପ ଅଛନ୍ତି ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିସୋପେଲିଆ ପ୍ରଜାତିର। ଏମାନେ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପ ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ।
କେଉଁଠି ମିଳନ୍ତି: ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭିଏତନାମ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କାମ୍ବୋଡିଆ, ମିଆଁମାର, ଲାଓସ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଜାତି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟର କିଛି ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଇଁପାରିବେ।
କିପରି ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି: ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ବାଦୁଡ଼ି ପରି ଏହି ସାପମାନଙ୍କର ଡେଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜରାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଏକ ଅବତଳ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚପଟା କରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପବନ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ବାୟୁରେ ଉଡ଼ିବା ପରେ, ସେମାନେ S-ଆକୃତିର ଅସ୍ଥିର ଗତିରେ ଗତି କରିବାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହିବା ଏବଂ ବାୟୁରେ ସେମାନଙ୍କର ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉପାୟରେ ୧୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରିବେ।
କହିଁକି ଉଡନ୍ତି: ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ନ୍ତା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପମାନେ ଶିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଶିକାରକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୂମିରେ ନ ପଡ଼ି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତି।
କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ: ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଷ କେବଳ ଝିଟିପିଟି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଛୋଟ ଶିକାରକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକର ମଣିଷ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ହାଲୁକା ଜଳାପୋଡ଼ା ସହ ଟିକେ ଫୁଲିଯାଇପାରେ।
ହ୍ରାସ ପାଏ ଉଚ୍ଚତା: ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଜବ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ମଣିଷ ଉପରେ ଉଡିଯାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ ପାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ଆଧାର ନାହିଁ। ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ।