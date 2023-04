ଅତିକ୍-ଆଶରଫଙ୍କ ହତ୍ୟା: ୧୭ ଜଣ ପୋଲିସ ନିଲମ୍ବିତ, ସମଗ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଶ୍ରଫଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ମାଫିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ, ଅତିକ୍ ହତ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

Section 144 of CrPC imposed in all the districts of Uttar Pradesh, in the aftermath of the murder of Atiq Ahmed, his brother Ashraf Ahmed in Prayagraj. pic.twitter.com/zPEP4Z2Cdh

— ANI (@ANI) April 15, 2023