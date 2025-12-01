ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଥରି ଉଠିଲା ପାକିସ୍ତାନ, BLF ର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ, ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ
Pakistan Attack: ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ନୋକୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ କର୍ପସ୍ ( FC) ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ରେକୋ ଡିକ୍ ଏବଂ ସନ୍ଦକ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ବିଦେଶୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମ ଏବଂ ରହଣି ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ।
ରବିବାର (ନଭେମ୍ବର ୩୦) ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ ଟାରେ ଏକ ବଲୁଚ୍ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବଲୁଚ୍ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମେ FC ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ।
ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ( BLF) ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି । BLF ମୁଖପାତ୍ର ମେଜର ଘ୍ୱାରାମ ବାଲୋଚ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ BLF ର ସାଧୋ ଅପରେସନାଲ୍ ବାଟାଲିଅନ୍ ( SOB) ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କୋଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ବିଦେଶୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଏବଂ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।
ବାଲୁଚ୍ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ସରକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଚାଗାଇ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ନୋକୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଦିଗ ହେଉଛି ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର “ସର୍ବାଧିକ ନିରାପଦ” ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଆସୁଛି।