କେତନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲିବା ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ କ’ଣ କହିଥିଲେ ସିୟା?
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସିୟା ଗୋୟଲ ଏବଂ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ହେବ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୨,୦୦୪ ଥର ଫୋନ୍ କଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୩୮ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବିତାଇଥିଲେ।
ପୁଣେ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଐତିହାସିକ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ତୁରନ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଏହି ଦୁର୍ଗରୁ ଖସିପଡ଼ି କେତନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ତଥା କେତନଙ୍କ ଭାବୀ ପତ୍ନୀ ସିଆ ଗୋୟଲଙ୍କ ସହ ସେ ସେହି ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଓ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଧୀରଜ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି। ମୁଁ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କୁ କ’ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ‘ୟହାଁ ସେ କୋଇ ଗିର ଗୟା ହୈ’ (ଏଠାରୁ କେହି ଜଣେ ଖସିପଡ଼ିଛନ୍ତି)। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ସମୟରେ ସିୟା ଗୋୟଲ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି “ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର” (Help, help) ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ।
ଯାଦବଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଗରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ ଏବଂ ପାଖରେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ।
ପ୍ରଥମେ ସେ ସେଠାରେ କ’ଣ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଜାଗାରେ ଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଦୂରରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସିୟା ଗୋୟଲ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ସିୟା ତାଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କ ହାବଭାବ କେମିତି ଥିଲା ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ସିୟା ଗୋୟଲ ଏବଂ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦୁଇଜଣ ମିଶି କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗ ଉପରୁ ଠେଲି ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଟ୍ରେକିଂ (ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା) ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସିୟା ଗୋୟଲ ଏବଂ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ଗତ ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ହେବ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୨,୦୦୪ ଥର ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୩୮ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଫୋନ୍ରେ ବିତାଇଥିଲେ। କେତେକ କଲ୍ରେ ତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା।
ଘଟଣା ଦିନ ସିୟା ଗୋୟଲ ଏବଂ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ପୁଣେର ଏକ କାଫେରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ କେତନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପୂରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୁର୍ଗର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରୁ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଯିବ, ସେହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।
ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ଗହୁଞ୍ଜେ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ‘ସକ୍ସେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଚିଫ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଅଫିସର (ସିଏମ୍ଓ) ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ସିୟା ଗୋୟଲ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରୁ ବାଣିଜ୍ୟ (Commerce) ରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଉଦୟପୁରର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ (Palace) ରେ ବହୁତ ଧୂମଧାମରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ ସରିଥିଲା।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିୟା ଗୋୟଲ ବାରମ୍ବାର କେତନଙ୍କୁ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩,୩୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗତ ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଏହି ଦୁର୍ଗ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ସିୟା ପୁଣିଥରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମା’ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ।
ଗତ ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେହି ଦୁର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିୟା ଗୋୟଲ କେତନଙ୍କୁ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସେହି ସମୟରେ କେତନ ଏକ ବୁଦାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। କେତନ ଯେତେବେଳେ ସିୟାଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିୟା ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ସାପ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସାପ କବଳରୁ କେତନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ।