ସତ୍ତା ଯାଉ ଯାଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଆଉ ମିଳିବନି ଏସବୁ ଫାଇଦା, ମମତାଙ୍କ ସହ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ ଅଭିଷେକ

By Jyotirmayee Das

WB Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘Z+’ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ କୋଲକାତା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି।

ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଗଲା

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କିଓସ୍କ ଆଜି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ବି କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଥିବା ଲେନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ଡନକୁ ହଟାଯାଇଛି।

ରାସ୍ତା କୋଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେହି ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମମତା ଏବେ କେବଳ ତାଙ୍କର ‘Z+’ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ।

କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୩୦B ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଗମନାଗମନକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରୁଥିବା ନୀଳ ଧଳା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହଟାଇବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମମତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା “ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍” ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଦେଶରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହଟାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ।

ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା

ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମୁତୟନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହରିଶ ଚାଟାର୍ଜୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା।

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାମାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କଭରର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛୁ ।

