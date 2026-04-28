ଭାରତର ଅନନ୍ୟ ନଦୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଡଲଫିନ, ଜାଣନ୍ତି କି ତା’ର ନାମ

ଭାରତର ଅନନ୍ୟ ନଦୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଡଲଫିନ
Dolphins: ଆପଣ ଡଲଫିନର ଭିଡିଓ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଥିବେ, ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ମଣିଷ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପବନ ବେଗରେ ଡେଉଁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର କେଉଁ ନଦୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଡଲଫିନକୁ ନିକଟରୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହଜାର ହଜାର ଡଲଫିନର ଘର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସେହି ଅନନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନଦୀ ବିଷୟରେ…
ଡଲଫିନ: ପ୍ରକୃତିର ମହାନ ସୃଷ୍ଟି
ଡଲଫିନ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରାଣୀ । ଯଦିଓ ଏହା ମାଛ ପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପାଣିରେ ବାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ମାଛ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ।
ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଡଲଫିନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ । ଯଦିଓ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଭାରତର କେଉଁ ନଦୀରେ ଡଲଫିନ୍ ମିଳେ?
ଆପଣ ହୁଏତ ଏହା ଜାଣି ନ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ୯୦% ମଧୁର ଜଳ ଡଲଫିନ୍ ଭାରତୀୟ ନଦୀରେ ବାସ କରନ୍ତି।
ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ରହି ଥାଆନ୍ତି ଡଲଫିନ
ଗଙ୍ଗା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଯମୁନା, ଚମ୍ବଲ, ଘାଘରା, କୋସୀ, ମହାନନ୍ଦା ଏବଂ ବ୍ୟାସ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖାଯାଏ।
ଡଲଫିନ୍ କେଉଁଠାରେ ପାଇବେ
ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଡଲଫିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ । ବିଶେଷକରି ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରୁ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲତାନଗଞ୍ଜରୁ କହଲଗାଓଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ୬୦ କିଲୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଡଲଫିନ୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ।
ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଡଲଫିନ୍ ଅନ୍ଧ
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁଥିବା ଡଲଫିନ୍ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ଡଲଫିନ୍ମାନଙ୍କର ଆଖି ଏହି ପ୍ରକାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅସ୍ଥିର ପାଣିରେ ଥିଲା। ତଥାପି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଦଳରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ନୌଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି।
ଭାରତରେ ମୋଟ ଡଲଫିନ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ?
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତରେ ମୋଟ ୬୩୨୭ ଡଲଫିନ୍ ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୬୩୨୪ ଗଙ୍ଗା ଡଲଫିନ୍ ଏବଂ ୩ ସିନ୍ଧୁ ଡଲଫିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।