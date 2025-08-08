ଯୁବତୀଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ତରଳିଗଲେ ପୋଲିସ୍ ବାବୁ, ଫେରାଇ ଦେଲେ ଜବତ କରିଥିବା ସ୍କୁଟି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟରକୁ ନେଇ କିଛି ନିୟମ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅ, ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଘଟେ, ଯାହାପରେ ପୁଅମାନେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଘଟେନାହିଁ।
ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି କିଛି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ପୁଅମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଦଭାବ କରାଯାଉଛି।
ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କ’ଣ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୋଷ ମାପ୍: ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କିଛି ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ରୁ ଉଠାଉଛି।
ସେହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଝିଅ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯାହାର ସ୍କୁଟି ଉଠାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହା ପରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହୁଛି।
କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଜଣକ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ତଳକୁ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି।
In Surat, traffic police towed a vehicle of a Girl, and then Girl cried and Requested so much until the vehicle was released😭
