ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଫେରିବେ କି? ସେୱାଗ କହିଲେ ଏମିତି କଥା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବେ କି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର? ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ସଫଳତାରୁ ଏପରି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଓପନର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେୱାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟି-୨୦ରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେୱାଗ କହିଛନ୍ତି।

ସେୱାଗ କହିଛନ୍ତି, ଆଇପିଏଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ସାନଦାର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆକ୍ସକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ବିପକ୍ଷ ଟିମ୍‌ର ବଡ଼ବଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚରେ ୨ରୁ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ୩ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଆବାଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବ ପରି ଯଷପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆରେ କମାଲ କରିବେ ବୋଲି ସେୱାଗ କହିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ର ସ୍ପେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ୯ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୧୭ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ୭.୫୪ ରହିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିରୋଧରେ ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ୩ ଓଭରରେ ୫ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗୁଜରାଟ ବିରୋଧ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ରେ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଖେଳିଥିଲେ।

