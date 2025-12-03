IND vs SA: T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ପୁଣି ଶାମିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଏହି ୫ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପଡିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ!
IND vs SA: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫେରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫିଟ୍ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ଗିଲ ଏହି ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ। ତଥାପି, କିଛି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଶାମିଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।
ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ: ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫିଟ୍ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ନୀତିଶଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ନୀତିଶଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପ୍ରତି ଖରାପ ରହିଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଦେଖାଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ସେନସେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଏ’ ପାଇଁ ଋତୁରାଜ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ରିଷଭ ପନ୍ତ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏକଦିବସୀୟ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଟି-୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖାଇ ଚମକ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ପନ୍ତଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।